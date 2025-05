Belges et champions : le point sur ces Belges sacrés ou proches de l'être !

Alors que certains championnats sont finis, d'autres touchent à la fin. On connait donc déjà quelques clubs champions et ces derniers ont aligné des belges. Récap des Diables champions.

Eredivisie

Dans un scénario assez dingue dans le rush final, l'Ajax a perdu toute son avance, permettant petit à petit au PSV de Johan Bakayoko de revenir dans la course. Avant de finalement se faire clouer sur le fil dans les deux dernières journées. Même s'il n'a pas disputé la dernière journée, l'ailier belge a participé au sacre avec 9 buts et un assist en 30 matchs.

Liga Portugal

Un autre Belge est déjà sacré : Zeno Debast avec le Sporting Portugal. La course au titre a été une nouvelle fois très serrée avec Benfica mais le verdict est finalement tombé à la dernière journée avec le partage de Benfica et la victoire du Sporting. Quelque peu discuté en début de saison, Debast s'est finalement installé dans le onze de départ avec ce replacement au milieu et les perfiormances qui ont suivi. Il termine même la saison avec trois assists.

Sûrement une des courses au titre les plus palpitantes de ces dernières années en Italie avec le Napoli de Romelu Lukaku et Cyril Ngonge face à l'Inter de Milan. Au coude à coude depuis de nombreuses semaines, les deux équipes ont loupé l'occasion de prendre l'avantage sur l'autre avec un partage de chaque côté. À une journée de la fin, Naples compte un point d'avance sur l'Inter et a son sort entre ses mains. En cas de victoire à la maison face à Cagliari, Lukaku et Ngonge pourraient s'ajouter aux Belges champions cette saison.

Petite mention pour Vincent Kompany qui a fait du très bon boulot en tant que coach pour ramener le titre en Bavière après l'échec de l'année précédente face à Leverkusen.

Super Lig

Ce week-end, le Galatasaray de Dries Mertens a validé son titre de Turquie avec une victoire contre Kayserispor. Ils devancent ainsi leur rival de toujours, Fenerbahce. Avec 4 buts et 7 assists, Mertens s'est une nouvelle fois, à 38 ans, montré important pour son équipe. Il signe ainsi un troisième titre d'affilée avec Galatasaray.

Championship

Après un dénouement complètement dingue, Leeds et Burnley finissent tous les deux à 100 points au classement. Même si les deux équipes montent d'office en Premier League, c'est Leeds qui peut profiter du sacre de champion. Ainsi, Largie Ramazani peut ajouter un trophée à son armoire. L'ailier belge passé par les jeunes de Manchester United et par Alméria a contribué au succès avec 6 buts et 2 passes décisives en 29 rencontres disputées.

Premiership

En Écosse, c'est le rouleau compresseur, le Celtic qui remporte le championnat. Ils devancent les Rangers et ajoutent un nouveau titre d'Écosse à leur palmarès. Au niveau des Belges, c'est donc l'ex-anversois, Arne Engels qui est champion devant l'ex-Standarman, Nicolas Raskin. Avec neuf buts et sept assists en 34 matchs, Engels a clairement contribué au titre. Raskin, lui, peut se satisfaire d'une saison pleine avec 4 buts et surtout 10 passes décisives.

Bundesliga Autriche

À une journée de la fin du championnat, Strum Graz compte trois points d'avance sur l'Austria Vienne et devrait savourer le titre de champion d'Autriche. Ainsi, l'ex-standardman Dimitri Lavalée pourrait s'ajouter à la liste des Belges champions. Titulaire indiscutable en défense, il a même marqué un but et délivré deux assists.