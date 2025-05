Will Still en route vers un club anglais qui a disputé la Premier League cette saison ?

Will Still serait lancé dans des discussions avancées avec Southampton. Quelques jours après avoir annoncé son départ du RC Lens, le coach belgo-britannique pourrait rapidement retrouver du travail.

Samedi soir, après la victoire du RC Lens face à Monaco (4-0) au Stade Bollaert-Delelis dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1, Will Still annonçait son départ du club situé dans le Pas-de-Calais. "Je ne serai pas l'entraîneur du RC Lens la saison prochaine. C'était la dernière de la saison à Bollaert et c'était aussi ma dernière," avait-il annoncé.

Le coach belgo-britannique avait expliqué notamment prendre cette décision pour se rapprocher de sa femme, Emma Saunders, journaliste pour Sky Sports, qui est atteinte d'une maladie. Des rumeurs de transfert en EFL Championship commençaient déjà à naître.

Le natif de Braine-l'Alleud précisait cependant : "Je n'ai encore rien signé nulle part, même s'il y a toujours eu de l'intérêt." Quelques heures après cette déclaration, son nom était déjà associé à une équipe anglaise.

Will Still vers un départ à Southampton ?

Selon le média talkSport, une piste serait sérieuse. En effet, l'entraîneur, désormais à la recherche d'un nouveau défi, serait en discussions avancées pour devenir le coach de Southampton en vue de la saison prochaine.

Si Will Still venait à signer avec l'ancien club de Roméo Lavia, son objectif serait clair : ramener Southampton en Premier League après leur relégation en deuxième division cette saison. Un défi de taille qui pourrait s’avérer particulièrement intéressant pour l'entraîneur belge, puisqu'il pourrait, la saison suivante, entraîner dans la plus grande division du football anglais.