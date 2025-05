Marlon Fossey, le soldat aux 100 matchs pour le Standard : "Je me sens honteux de ne pas gagner"

Marlon Fossey n'a pas connu une 100e victorieuse sous les couleurs du Standard. L'Américain se réjouit toutefois de l'importance qu'il a acquise au sein de l'effectif liégeois.

Ce samedi fut particulier pour Marlon Fossey. Le latéral droit a joué son 100e match sous les couleurs du Standard. Malgré le partage décevant contre Dender, l'Américain se montrait assez émotif à l'interview.

"C'est un moment très spécial pour moi, l'un des plus spéciaux de ma carrière. Je joue au football pour atteindre des objectifs comme ça. Ça me change beaucoup, comme homme et comme joueur, et je me sens honteux que nous n'ayons pas eu le victoire, "déclarait-il après la rencontre.

L'arrière droit des Rouches a ensuite été interrogé sur l'arrivée de Marc Wilmots, nouveau directeur sportif du Standard. "J'ai entendu parler de lui, c'est une légende du club et c'est une bonne nouvelle. Je l'ai vu dans les tribunes, je lui souhaite bonne chance. Je ne l'ai pas encore vu, mais je suis sur qu'il va le faire."

"C'est la base du succès d'un club, qui le tient au-dessus. Quelqu'un qui connaît le club et qui aime le club, c'est une très bonne chose."

Cette année, le Standard devrait vendre pour 14 millions d'euros afin de trouver un équilibre et Marlon Fossey, estimé à plus de trois millions d'euros, pourrait faire partie de ces ventes. L'Américain ne s'imagine toutefois pas encore parti.

"Je ne pense pas à ça, c'est un jour spécial pour moi. Je veux gagner, les 100 matchs font du bien, mais je pense à autre chose. Mon avenir ? On ne m'a rien dit, je suis simplement concentré sur mon travail. Je suis un compétiteur et les fans méritent de gagner. Gagner, c'est tout ça qui m'intéresse", a-t-il conclu. Il pourrait toujours faire partie du noyau de la saison prochaine.