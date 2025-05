Un gros coup de Rudi Garcia et Vincent Mannaert : un joueur binational change de nationalité et opte pour la Belgique !

Trois heures avant la sélection de Rudi Garcia, le site de la FIFA annonce le changement de nationalité de Diego Moreira, devenu Belge. Il devrait donc faire partie de la sélection belge pour cette trêve internationale du mois de juin.

Ce mardi à 15h00, Rudi Garcia annoncera sa deuxième sélection depuis sa prise de fonctions à la tête des Diables Rouges. La Belgique va disputer ses deux premiers matchs de qualification à la Coupe du Monde 2026, contre la Macédoine du Nord et le Pays de Galles.

Invité sur le plateau de Pickx + Sport pour analyser les demi-finales retour de la Ligue des Champions, Rudi Garcia avait déclaré avoir placé un joueur binational encore jamais appelé dans sa pré-liste, et que la fédération était en discussions avec un autre joueur pour le faire changer de nationalité et devenir Belge.

Des propos en contraste avec ceux de Vincent Mannaert, qui avait déclaré à son arrivée que les jeunes joueurs devraient faire leur choix de nationalité le plus rapidement possible pour éviter de revivre les cas de Chemsdine Talbi et Konstantinos Karetsas.

Rudi Garcia, de son côté, a déclaré vouloir tout anticiper, tout en n'excluant pas d'essayer de convaincre des joueurs ayant supposément déjà choisi une autre nationalité que celle de la Belgique. Et le sélectionneur pourrait bien avoir réussi son coup.

En effet, sur le site de la FIFA, Diego Moreira est désormais renseigné comme Belge. Il y a donc fort à parier que le piston gauche de Strasbourg, né à Liège et formé au Standard, fasse partie de la sélection de Rudi Garcia pour la trêve internationale du mois de juin. Diego Moreira viendrait ainsi renforcer un poste peu fourni en équipe nationale.