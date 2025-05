Refonte de l'effectif, avenir de Leko et Goreux : jour 1 pour Marc Wilmots au Standard, et déjà de gros chantiers

Marc Wilmots entre officiellement en fonction ce lundi comme directeur sportif du Standard. L'ancien sélectionneur des Diables devra composer l'équipe pour la saison prochaine et prendre des décisions fortes, avec des moyens limités.

Ce lundi 19 mai 2025, Marc Wilmots a officiellement pris sa nouvelle fonction de directeur sportif du Standard. Présenté en conférence de presse vendredi, l'homme de 56 ans a assuré qu'il voulait rendre l'ADN liégeois à un Matricule 16 qui veut retrouver le sommet du football belge (lire ici).

Comme depuis plusieurs saisons, les moyens financiers seront toutefois très limités pour le mercato et si aucune enveloppe claire n'a encore été définie, il est certain que celle-ci ne sera pas très garnie. Elle pourrait devenir plus intéressante, par contre, si l'objectif des 14 millions d'euros de vente est acquis (il faut déjà compter celle d'Aiden O'Neill, sans compter divers bonus possibles, par exemple une revente de Nicolas Raskin sur laquelle le Standard aura droit à 15 % de la plus-value).

J'ai confiance aux gens avec qui je travaille, sinon je ne me serais pas engagé"

"Ce qu'on va faire en premier est donc un tour du propriétaire avec le staff technique. Fergal m'a donné quelques renseignements, le premier but est de cibler le problème. On n'a pas encore d'enveloppe, mais on n'allait pas attendre deux mois pour commencer, car on courait à la catastrophe. J'ai confiance aux gens avec qui je travaille, sinon je ne me serais pas engagé. On cherche déjà des profils, mais la première chose est de voir avec les joueurs présents et leurs agents si le projet les intéresse", confiait Marc Wilmots.

Quant aux ventes, il ne sera tout de même pas question d'accepter la première offre venue et de laisser partir des joueurs à n'importe quel prix. Par rapport à ces dernières années, le Standard doit mieux vendre et Marc Wilmots le sait. "On peut seulement parler de prix quand il y a une proposition et des intéressés. Ensuite, on analysera les bonnes offres pour voir qui on laissera partir. Si on laisse partir, on ira chercher des autres. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une enveloppe de transferts qu'il faut impérativement la dépenser, il y a aussi des joueurs libres et intéressants sur le marché."

L'académie, l'autre chantier prioritaire

L'autre chantier prioritaire sera évidemment celui de l'académie. Celle du Standard était réputée par le passé et voir la deuxième équipe attendre la dernière journée avant d'assurer son maintien (permis grâce à la division des points) en D1 ACFF n'est pas possible. Le SL16 Football Campus doit renaître et, comme nous vous l'écrivions, cela pourrait se faire sans Réginal Goreux (lire ici).

"Il faut se faire une réflexion sur ce qui va et sur ce qui ne va pas bien. Le SL16 FC a eu beaucoup de mal et bien sûr le niveau est moins bon qu'en Challenger Pro League. Il ne faut pas oublier que la première année, Bruges a aussi pris des tatouilles avec Sabbe, Seys, etc. C'est quand tu prends des coups que tu apprends le plus."

Il faut cinq mois pour détruire un tel projet et quatre ans pour le reconstruire"

"On a une très bonne académie sur laquelle on doit s'appuyer sur le long terme. Un projet comme celui-là, il faut cinq mois pour le détruire et quatre ans pour le reconstruire. Je me suis beaucoup renseigné sur la manière de travailler des autres, je n'ai pas encore défini la taille de la cellule de scouting et j'ai encore une évaluation à faire, mais j'ai déjà mon idée. J'avance, je prends des informations puis on verra quelle stratégie mettre en place."

Bref, ce lundi est le premier jour d'une période chargée pour le nouveau trio d'hommes forts à la tête des Rouches : Giacomo Angelini, Pierre François et Marc Wilmots.