"Ça n'a aucun sens" : Kevin De Bruyne est clair concernant la Coupe du Monde des Clubs !

Kevin De Bruyne ne devrait pas participer à la Coupe du Monde des Clubs. Le Diable Rouge a bien fait savoir qu'il ne souhaite pas y prendre part dans une interview accordée à un média britannique.

Du 15 juin 2025 au 13 juillet 2025 se tiendra la première édition de la Coupe du Monde des Clubs. Parmi les équipes participant à cette compétition figurent notamment Manchester City, l'Inter Milan, le Real Madrid, la Juventus, River Plate, Chelsea, le PSG, Auckland City, Flamengo ou encore l'Espérance Sportive de Tunis.

Mais alors, Kevin De Bruyne participera-t-il à ce tournoi avant de quitter Manchester City ? Cela semble très peu probable ! "Si je me blesse lors de la Coupe du Monde des Clubs, qu’est-ce que je vais faire ? Personne ne prendra soin de moi à ce moment-là. Donc, il y a de grandes chances que je n’y participe pas", avance le joueur belge au micro du Times. "Cela n'a aucun sens, mais c'est ce qui arrive quand vous introduisez de nouvelles compétitions qui ont lieu au moment où des contrats se terminent."

Avant le début de cette compétition, le Diable Rouge a encore deux matchs de Premier League à disputer. Ce mardi, il fera ses adieux aux supporters à l'Etihad Stadium avant de disputer une dernière rencontre à Craven Cottage contre Fulham.

Un objectif en tête avant de penser au futur

La mission du Diable Rouge pour ces deux derniers matchs est d'aider son équipe à se qualifier en Ligue des Champions pour la saison prochaine. En effet, la course au top cinq est actuellement dans sa dernière ligne droite, encore cinq équipes peuvent prétendre à ce ticket en plus d'Arsenal et Liverpool : Newcastle, Chelsea, Aston Villa, Manchester City et Nottingham Forest. Seule une unité sépare actuellement toutes ces équipes (Man City est actuellement sixième mais avec un match de moins).

Une fois ces deux affiches disputées, le natif de Tronchiennes pourra prendre le temps pour réfléchir à son avenir et à sa probable non-participation à la Coupe du Monde des Clubs. Pisté par Naples, d'autres équipes européennes restent intéressées par le milieu offensif. Des formations aux États-Unis et en Arabie Saoudite pourraient également passer à l'action.