Grosse surprise : Jürgen Klopp serait sur le point de redevenir entraîneur principal !

C'est une énorme surprise. Selon la presse italienne, Jürgen Klopp aurait conclu un accord avec l'AS Roma pour devenir le nouvel entraîneur principal du club de la capitale. Il succèderait à Claudio Ranieri.

Après son départ de Liverpool, Jürgen Klopp a accepté un nouveau rôle en tant que responsable mondial des opérations footballistiques chez Red Bull. Dans cette fonction, il supervise la stratégie sportive de plusieurs clubs du groupe, notamment le RB Leipzig, le RB Salzbourg, les New York Red Bulls ainsi que deux clubs brésiliens. Le groupe Red Bull est également le co-repreneur du Paris FC, récemment monté en Ligue 1.

Jürgen Klopp avait précédemment indiqué qu’il ne souhaitait plus entraîner dans l’immédiat, préférant se concentrer sur le soutien aux directeurs sportifs du groupe et le développement des jeunes talents. Il se voit plutôt comme un mentor pour les entraîneurs et les dirigeants au sein de l’organisation Red Bull.

Cependant, selon le réputé fiable quotidien italien La Stampa, l'ancien entraîneur de Liverpool aurait trouvé un accord avec l’AS Roma pour devenir leur nouvel entraîneur principal. Il aurait d’abord donné sa parole à un autre club, mais cette piste étant tombée à l’eau, il aurait finalement choisi de rejoindre la Roma.

L’accord aurait été conclu tard dans la soirée de dimanche, à Rome. L’arrivée de Klopp s’inscrirait dans une vaste réforme sportive menée par le club, qui prévoit également une refonte importante de son effectif.

Claudio Ranieri, actuellement entraîneur, va quant à lui occuper un rôle de conseiller au sein de la nouvelle structure technique. Avec Klopp, la Roma espère entamer un nouveau cycle et redevenir un prétendant sérieux aux premières places en Serie A.