Anderlecht en concurrence avec trois autres clubs pour signer un grand espoir du football européen

Si le noyau de l'équipe première devra être renforcé avec des joueurs plus confirmés pour revenir dans la lutte pour le titre, le Sporting d'Anderlecht n'abandonne évidemment pas pour autant le marché des jeunes joueurs.

Le RSCA se veut être un club formateur et post-formateur, et mise également sur de grands talents susceptibles d’intégrer d’abord les RSCA Futures avant de rejoindre le noyau A.

En ce sens, selon les médias Skorer, Transfertfeed et Deportes Reports, le RSC Anderlecht suivrait de près Oskar Pietuszewski, un milieu offensif de seulement 16 ans, considéré comme l’un des plus grands espoirs de la nouvelle génération en Europe.

L’international U17 a déjà pris part à 22 rencontres toutes compétitions confondues cette saison avec Jagiellonia, pour un total de 545 minutes de jeu. Il a notamment disputé les cinq dernières minutes du 1/8e de finale aller de Conference League face au Cercle de Bruges.

Début mai, il a inscrit son premier but en première division, devenant ainsi le premier joueur né en 2008 à marquer dans le championnat de Pologne, à 16 ans, 11 mois et 15 jours. Estimé à un million d’euros, il pourrait toutefois coûter bien plus cher, puisque Besiktas, l’AS Monaco et Wolfsburg seraient également sur les rangs.

Oskar Pietuszewski has scored his first senior goal today at just 16 years, 11 months & 15 days!



✅Youngest Ekstraklasa goalscorer since 2020



✅Jagiellonia’s youngest Ekstraklasa goalscorer ever



✅First Ekstraklasa goalscorer born in 2008



The Future. 🟡🔴🇵🇱 pic.twitter.com/yHyuKRtWXo