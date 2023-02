Retour gagnant pour Thibaut Courtois: le Real assure avant Liverpool

Le Real a souffert, mais émergé dans le dernier quart d'heure à Osasuna.

Sur la pelouse d'une équipe d'Osasuna qui n'avait perdu qu'un seul de ses neuf derniers matchs, le Real s'attendait à souffrir, ça s'est rapidement vérifié sur le terrain. Il a d'ailleurs fallu un Courtois attentif en début de match pour permettre aux Merengue de rester dans le match.

En seconde période, le Real a tenté d'accélérer l'allure, mais a dû prendre son mal en patience. C'est, en effet, dans le dernier quart d'heure que les Madrilènes ont fait la différence et c'est Vinicius Jr qui a été le détonateur.

Le Brésilien a offert le but d'ouverture à Valverde et, quelques instants plus tard, il pensait avoir doublé la mise, mais son but a été refusé. Ce n'était toutefois que partie remise pour le Real: Asensio a mis fin au suspense dans les arrêts de jeu.

Le Real s'impose 0-2 et revient provisoirement à cinq points du Barça. Place désormais à un remake de la finale de la dernière Ligue des Champions pour Thibaut Courtois et ses équipiers, qui défieront Liverpool à Anfield Road, mercredi soir, en huitième de finale aller de Ligue des Champions.