Voici tous les candidats au rachat de Manchester United

La famille Glazer se rapproche probablement d'une solution concernant la vente de Manchester United. Plusieurs candidats sérieux se sont manifestés, dont deux ayant officialisé leur offre de rachat.

Qui va s'offrir le club le plus titré d'Angleterre ? Manchester United est à vendre, pour un montant estimé à 6 milliards d'euros. La famille Glazer va quitter Old Trafford, et si on ignore encore qui s'installera à sa place, deux candidats se sont déjà officiellement annoncés. Ce vendredi, le cheikh qatari Jassim Bin Hamad Al Thani, président de la Qatar Islamic Bank (QIB), a annoncé avoir soumis une offre de rachat pour 100% des parts de Manchester United. Le Qatari aurait offert 4 milliards d'euros, soit un montant encore inférieur aux attentes des Glazer.

Al Thani aurait émis cette offre à titre privé, et non via le fonds d'investissement national qatari (QSI) propriétaire du Paris Saint-Germain, ce qui permettrait d'éviter les futurs conflits d'intérêt. Manchester United deviendrait ainsi un second atout marketing majeur au sein du football mondial, sans que l'UEFA doive intervenir en cas de participation de ManU et du PSG dans la même compétition. L'émir du Qatar serait, selon le Guardian, derrière cette volonté d'investir en Premier League.

Ratcliffe et Ineos également candidats

Un autre candidat s'est officiellement présenté ces dernières heures : le milliardaire Jim Ratcliffe, propriétaire d'INEOS et de l'OGC Nice. L'offre s'élèverait à environ 4 milliards d'euros. Problème : dans le cas de Ratcliffe, il deviendrait bel et bien propriétaire de deux clubs pouvant potentiellement, un jour, évoluer au sein de la même compétition européenne (Nice disputait l'Europa League la saison prochaine, comme Manchester cette saison). Un obstacle ?

Official: INEOS confirm bid submitted for Man Utd 🚨🔴 #MUFC



“Sir Jim Ratcliffe-INEOS made a bid for majority ownership of Manchester United.



“We see role as long-term custodians of Man Utd — invest to make it the number one club in the world again & win the Chanpions League”. pic.twitter.com/0pa0l6y5xE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 18, 2023

Enfin, sans qu'elle ait été confirmée, une offre d'Arabie Saoudite a également été évoquée. Selon Sky Sports, le prince saoudien Mohamed Bin Salman, maître à penser de la politique étrangère du pays, aurait validé une offre de dernière minute, qui serait plus élevée que celles des autres candidats. Comme l'offre qatarienne, cette offre proviendrait non pas d'un fonds d'investissement saoudien géré par l'état mais d'un propriétaire privé, afin d'éviter les conflits d'intérêt avec Newcastle United racheté en 2022 par le PIF (fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite).