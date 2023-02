🎥 Manchester City et Chelsea perdent des plumes face à des équipes de bas de tableau, alerte pour Amadou Onana

Manchester City ne parvient toujours pas à prendre la première place d'Arsenal.

Sans victoire depuis plus d'un mois en Premier League, Chelsea continue de galèrer en milieu de tableau : même à la maison face à Southampton, dernier du classement, les Blues se sont rendus coupables d'une nouvelle défaite. Comme lors de deux des trois derniers matchs en championnat, les hommes de Graham Potter ont connu une nouvelle panne sèche offensive. Pire, c'est James Ward-Prowse qui a sorti sa spéciale en inscrivant son 17e coup franc direct en carrière, de quoi laisser Chelsea à la dixième place. Côté belge, on notera la toute bonne prestation de Romeo Lavia pendant 87 minutes dans l'entrejeu.

Autre poids lourd à perdre des points, Manchester City (avec KDB titulaire) pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score à Nottingham Forrest grâce à un obus de Bernardo Silva. Mais en laissant l'équipe d'Orel Mangala (monté à la 72e minute) pousser en fin de match, les Cityzens se sont fait surprendre et ont concédé l'égalisation, ce qui les prive d'un retour en tête du classement aux côtés d'Arsenal, qui a gagné plus tôt dans l'après-midi à Aston Villa.

En revanche, la dynamique s'inverse en fin de classement pour Everton qui a engrengé une deuxième victoire en trois matchs sous Sean Dyche. Les Toffees ont fait la bonne opération en battant un autre mal classé, Leeds, ce qui leur permet de doubler leur adversaire au classement et de sortir de la zone rouge. Seul ombre au tableau, la sortie d'Amadou Onana avant le dernier quart d'heure malgré une grosse prestation, le Diable Rouge avait déjà demandé son changement avant la pause. Il faudra survéiller son état physique.