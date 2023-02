L'ancien adjoint de Carl Hoefkens livre des explications inquiétantes sur l'état de forme de Roman Yaremchuk

L'attaquant ukrainien n'est que l'ombre de lui-même à Bruges.

Débarqué contre 17 millions d'euros l'été dernier, Roman Yaremchuk ne convainc personne en Venise du Nord, que ce soit sous Scott Parker ou sous Carl Hoefkens. Paul Okon, l'ancienne gloire du Club et adjoint de Carl Hoefkens s'est expliqué sur le manque de temps de jeu de l'ancien gantois. Et le moins que l'on peut dire, c'est que ça décape : "Il n'était pas prêt pour ne serait-ce que 20 minutes de football de haut niveau et de haute intensité. Toutes les données l'ont confirmé".

Son concurrent Ferran Jutgla a également joué un rôle dans sa mise à l'écart : "Pendant ce temps, Ferran Jutglà se débrouillait bien en tant qu'attaquant. Alors vous ne le mettez pas hors de l'équipe pour un attaquant qui a peut-être coûté 16 millions d'euros mais qui n'est pas en forme". Un but face au Cercle de Bruges pourrait permettre d'améliorer son cas. Mais pour cela, faut-il encore qu'il joue. Ce qui n'est pas le cas ces dernières semaines, même en l'absence de Jutgla.