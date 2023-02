🎥 Meunier sur le banc, Lukebakio impuissant, Dortmund recolle au Bayern

Un seul Diable Rouge, ce dimanche, sur la pelouse du Borussia Park, où Dortmund a fait la bonne opération en domptant le Hertha.

Après les partages du Bayern et de l'Union Berlin, Dortmund avait un coup en or à jouer ce dimanche. Et le Borussia n'a pas laissé passer sa chance contre l'autre club de Berlin. Grâce un grand Karim Adeyemi, buteur puis passeur pour Donny Malen, les Jaune et Noir menaient 2-0 à la pause.

Mais le Hertha Berlin le suspense dès le retour des vestiaires via Lucas Tousart. Il a ensuite fallu une demi-heure au Borussia pour digérer ce but encaissé, mais Marco Reus a rassuré les siens d'un splendide coup-franc et Julian Brandt a ponctué le travail dans les arrêts de jeu.

Large et précieuse victoire pour le Borussia (4-1) qui revient à hauteur du duo de tête. Après 21 journées de championnat, le Bayern, Dortmund et l'Union Berlin se partagent la tête de Bundesliga avec 43 unités, mais Fribourg (40), Leipzig (39) et Francfort (38) sont encore également dans le coup.