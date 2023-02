🎥 Le geste plein d'humanité de l'arbitre envers un joueur de l'Ajax Amsterdam

S'il y a bien une règle que le public et les joueurs ont du mal à comprendre, c'est le fait qu'un joueur enlevant son maillot reçoive un carton jaune. Les célébrations exubérantes sont ainsi punies, mais aussi les éventuels hommages qui pourraient être rendus via un message sur le t-shirt du joueur. Ce week-end, en Eredivisie, Pol van Boekel, arbitre d'Ajax-Sparta Rotterdam, a prouvé qu'une autre voie était possible.

Mohamed Kudus, international ghanéen, a ainsi rendu hommage à son compatriote et équipier en sélection Christian Atsu, décédé dans le séisme qui endeuille la Turquie et la Syrie. Sur son t-shirt, sous son maillot, on pouvait lire "RIP Atsu". Normalement, Kudus aurait dû être averti. Mais Mr Van Boekel a expliqué au joueur qu'il comprenait que cette situation dépassait le football, et s'est contenté d'un rappel à l'ordre. Nul doute que le référé recevra un blâme de sa fédération pour cela. Mais si plus d'arbitres osaient prendre cette décision, peut-être que le règlement pourrait être assoupli...

Kudus: "We have football rules but this is beyond football, this is about life and death. The referee told me it's not allowed (shirt removal) but he understands because this is a bigger situation than football. A big respect from me to the referee." pic.twitter.com/kpr623CrPX