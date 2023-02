Quand Ruslan Malinovskyi manque l'avion retour de son équipe

Vainqueur de Toulouse hier soir, l'OM a consolidé sa place de dauphin derrière le PSG.

Marseille s'accroche derrière le leader et grand rival du PSG. Les hommes d'Igor Tudor sont venus à bout de Toulouse (2-3) et gardent la pression à cinq points des Parisiens.

Après la partie, alors que Ruslan Malinovskiy devait prendre l’avion pour revenir à Marseille comme toute l’équipe, l’ancien joueur de Genk et de l’Atalanta aurait manqué son vol selon La Provence.

La raison ? Il a dû se soumettre à un contrôle anti-dopage tout comme Eric Bailly et Sead Kolasinac.

Toutefois, le média explique que l'Ukrainien aurait eu du mal à délivrer la quantité d'urine nécessaire, et a donc dû rester sur place. Le staff aurait décidé de repartir sans lui et il serait finalement rentré bien plus tard dans la nuit en... voiture.