🎥 Le geste maladroit d'Eden Hazard sur un coéquipier

Ce mardi, Liverpool et le Real Madrid se rencontrent en 8e de finales de la Ligue des Champions. Pour les Merengues, ce sera l'occasion d'à nouveau battre les Reds, comme lors des deux finales en 2018 puis 2022.

Présent lors de l'entraînement sur la pelouse d'Anfield ce lundi, Eden Hazard est de retour dans la sélection après quelques pépins physiques mineurs, mais ne devrait pas - ô grande surprise - démarrer la rencontre.

Lors d'un toro entre coéquipiers, Eden (que l'on voit en arrière-plan de cette vidéo) s'est rendu coupable d'un coup porté sur David Alaba. Un mauvais geste, qui semble néanmoins maladroit puisqu'Eden est directement venu aux nouvelles. Cela ne semble pas grave pour Alaba, qui a été pris en charge par le personnel médical et qui a pu continuer l'entraînement sans encombre.

Look at what Hazard did to Alaba.. blood on his hands pic.twitter.com/s0W0x1mwb2