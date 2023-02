🎥 Quand Anderlecht place un micro sur son capitaine...des U13

Anderlecht met l'accent sur la jeunesse. Au point de mettre en avant ses U13 via une initiative Ă la mode.

Voilà quelques semaines, une vidéo de Lucas Stassin sur lequel un micro avait été placé en match a fait le buzz. Une initiative que le RSC Anderlecht veut apparemment rendre régulière : via ses canaux officiels (et en intégralité sur le site de streaming Mauve), le club a dévoilé des vidéos de son capitaine U13, Dario.

On voit le milieu de terrain de poche diriger ses équipiers, mais aussi leur signaler que les occasions auraient dû être transformées plus tôt. "On s'en fout qu'ils soient plus grands, on est Anderlecht", lance aussi le jeune capitaine à ses équipiers avant le match face au Paris Saint-Germain.

Une initiative qui semble diviser les supporters. Et vous, qu'en pensez-vous ?