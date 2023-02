Absence surprenante pour Kevin De Bruyne !

Les médias présents à l'entraînement de Manchester City s'étaient étonnés d'une absence notable ce mercredi : celle de Kevin De Bruyne. Pourtant, le Belge n'était pas blessé, aux dernières nouvelles.

Force est de constater qu'il y a bien une raison à cette absence, puisque De Bruyne n'est pas repris dans la sélection de Manchester City qui se déplace ce mercredi pour affrronter Leipzig en 8e de finale de la Ligue des Champions.

Une absence qui sera, on l'espère, expliquée par Pep Guardiola. Aymeric Laporte et John Stones sont également indisponibles.

Our #UCL squad for the RB Leipzig match has been confirmed 📋



