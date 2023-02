Le directeur sportif de l'Inter évoque la situation de Romelu Lukaku

Big Rom est de retour aux affaires et compte bien finir la saison en boulet de canon.

C'est un euphémisme de dire que la saison de Romelu Lukaku est compliquée. Blessé à la fin août, l'attaquant avait travaillé sans relâche pour revenir juste à temps pour la Coupe du monde. En janvier, son retour avait été freiné par une inflammation au genou.

Mais ça y est, Big Rom semble voir la fin du tunnel. Il vient d'enchaîner deux titularisations et a d'ailleurs marqué ce week-end lors de la victoire (3-1) face à l'Udinese.

"Il s’améliore entraînement après entraînement, match après match", a déclaré le directeur sportif de l'Inter, Piero Ausilio, présent lors de l'évènement caritatif United For Ukraine. "Il sait qu’il a une dette envers nous. Pas pour une question d’envie, mais parce qu’il a été malchanceux, avec une lourde blessure. Quand je vois sa volonté, sa détermination et ce que je vois ces derniers jours, je suis tranquille. Je suis sûr qu’il fera une très bonne dernière partie de saison."

Le dirigeant a ensuite coupé court aux rumeurs voyant déjà Lukaku rester l'an prochain chez les Nerazzurri, lui qui est prêté par Chelsea. "Nous ne discutons ni avec lui, ni avec ses agents de ces questions concernant son futur. Nous sommes ici pour essayer de faire de notre mieux. S’il y a alors la possibilité, et nous y travaillons, de continuer cette relation, on verra plus tard", a clarifié Ausilio, qui a ajouté que Lukaku devra être un "protagoniste" des prochaines échéances du club - dont le 8e de finales de Ligue des Champions face à Porto.