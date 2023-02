Lukaku encouragé par une légende de l'Inter : "Il fera comme moi !"

Romelu Lukaku retrouvera la Ligue des Champions ce mercredi.

Face à Porto, adversaire du Club de Bruges en phase de poules, l'Inter aura bien besoin d'un Romelu Lukaku en pleine forme pour prendre une option sur les quarts de finale de la Ligue des Champions.

BIg Rom peut en tout cas compter sur le soutien du Brésilien Adriano, lui dont le physique est parfois comparé à celui du Belge et qui avait marqué un triplé mémorable contre les Portugais en 2005 - 3-1 au match retour, au même stade de la compétition.

Ce ne sera pas facile contre Porto, qui est une équipe très organisée, mais je crois toujours en mon Inter (...) Lukaku me ressemble beaucoup à tous points de vue, pas seulement en termes de force ou de son pied gauche. Mais je suis sûr qu’il marquera un beau but contre Porto. En fait non, il en marquera trois, comme moi !", a lancé Adriano dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport.