Malgré une boulette de Courtois, le Real Madrid humilie Liverpool à Anfield

On a cru que le Real Madrid allait vivre une longue soirée. Mais menés de deux buts, les Merengue ont finalement renversé la situation...et humilié Liverpool.

Quel match à Anfield ! Liverpool recevait le Real Madrid et Jürgen Klopp avait prévenu : il faudrait que les Reds disputent un match d'exception pour gagner. Cela commençait bien: magnifiquement trouvé par Salah, Darwin Nunez faisait taire les mauvaises langues d'une splendide madjer (4e, 1-0). Liverpool enfonçait un Real Madrid franchement emprunté.

Pire : au quart d'heure, un événement exceptionnel prenait place - une grossière erreur de Thibaut Courtois. On ignore encore ce que le Diable Rouge a tenté de faire, mais son contrôle totalement manqué permet à Salah de faire 2-0. Alors qu'on ne donne pas cher de la peau du Real, Liverpool laisse trop d'espaces à Vinicius Jr : un crochet, une frappe enroulée et le Brésilien remet son équipe dans le match (2-1, 21e). Madrid commence à gagner la bataille du milieu, met du pressing, sur la défense également ; une passe en retrait mal calibrée et Alisson y va de sa propre boulette, offrant le 2-2 à Vinicius (36e).

Dès la reprise, le Real Madrid rappelle qu'il est un habitué de ces rendez-vous : une phase arrêtée, une tête signée Eder Militao et Liverpool est K.O. debout (2-3, 48e). Sans surprise, les Reds ne s'en remettront pas. Un but chanceux (56e), puis un but de grande classe (67e), tous deux sur contre alors que Liverpool tente de se remettre en ordre de marche, permettent à Karim Benzema d'enfin apposer sa griffe sur ce match, lourdement perdu par les hommes de Klopp (2-5).