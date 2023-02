Domenico Tedesco avait été approché par une autre sélection nationale

Il n'y a pas que la Belgique qui a vu son sélectionneur jeter l'éponge après la Coupe du monde 2022. Ce fut par exemple le cas de Carlos Queiroz, qui a finalement rejoint le Qatar après avoir été éliminé en phase de poules avec l'Iran.

La Team Melli est donc à la recherche d'un successeur au Portugais, en ciblant de préférence un coach étranger. Selon le journaliste Hatam Shiralizadeh, la fédération aurait discuté avec...Domenico Tedesco, avant que ce dernier ne décide de s'engager avec la Belgique. D'autres profils sont évoqués, tels qu'Hervé Renard - lui aussi cité auparavant chez les Diables.

1/2) Iran's Football Federation are working to find Carlos Queiroz's successor to lead #TeamMelli in the 2023 Asian Cup. The priority is to hire a foreign coach, so they have recently held talks with several Italian coaches, including Domenico Tedesco, who became Belgium's coach. pic.twitter.com/sja1TqHsMX