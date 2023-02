🎥 Europa League : avec un triplé de Di Maria, la Juventus écrase Nantes, le PSV éliminé malgré un but de Fabio Silva

Les Turinois avaient claqué des dents lors du match aller mais un Angel Di Maria cinq étoiles a mené son équipe vers une très large victoire face à Nantes.

Suite des barrages d'Europa League ce jeudi soir avec quatre premières rencontres sur le coup de 18h45. Tous les regards étaient tournés vers Nantes avec la réception de la Juventus.

Suite au score du match aller (1-1), tous les espoirs étaient permis pour les Nantais mais ils ont vite été douchés par un Angel Di Maria des grands soirs. Après cinq minutes de jeu, l'Argentin a ouvert la marque sur une frappe magistrale. Nantes se retrouvait dans une très mauvaise situation avec la rouge de Pallois après seulement 18 minutes de jeu.

Angel Di Maria. What a finish! ūü§ĮūüĒ•pic.twitter.com/pSkJgHdQY8 — SPORTbible (@sportbible) February 23, 2023

Deux minutes plus tard, Di Maria doublait la mise avant de définitivement mettre fin à tout espoir français en plantant un triplé.

L'une des autres grosses affiches du début de soirée opposait Monaco à Leverkusen. Après une victoire 3-2 des Monégasques à l'aller, les Allemands pensaient avoir fait le plus dur en menant 1-3 à l'extérieur mais Embolo plantait le 2-3 synonyme d'espoir pour les hommes de Philippe Clement. Malgré la prolongation, les deux équipes ont été obligées de se départager aux tirs au but et ce sont les Allemands qui ont finalement poussé un cri de soulagement après avoir assuré la qualification.

Le PSV a malheureusement payé les pots cassés de la claque reçue au match aller face à Séville (défaite 3-0). Malgré des buts de De Jong et Fabio Silva, les Néerlandais ont pris la porte puisque les deux buts inscrits n'étaient pas suffisants.