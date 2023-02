Après Jong Genk - SL16 FC, Virton utilise la voie administrative pour jouer son maintien

A l'entame des Play-Downs, les Gaumais sont lanterne rouge avec cinq points de retard sur les jeunes Rouches et Dender.

Ce week-end, le Jong Genk et le SL16 FC ont partagé l'enjeu lors du tout dernier match de la phase classique de Challenger Pro League, disputé plus tard en raison des fortes chutes de neige en Province de Liège le mois dernier.

"Lors de la rencontre comptant pour la 19e journée de Challenger Pro League disputée le 19 février 2023 suite à une remise pour cause d’intempéries le 20 janvier 2023, chacune des deux équipes comptait deux joueurs non règlementairement qualifiés pour cette rencontre, à savoir les joueurs Nicolas Castro et Aziz Ouattara avec les Jong Genk, et les joueurs Aleksander Buksa et Brahim Traore avec le SL16" peut-on lire sur le site officiel de l'Excelsior Virton.

Ces quatre joueurs, transférés lors du mercato hivernal, ne pouvaient pas prendre part à une rencontre censée se disputer avant leur arrivée.

"En conformité avec le règlement de l’URBSFA et sur base des Articles B11.22.3 RF et B11.24 RF du règlement fédéral, et en violation des Articles B4.98, B4.99, B4.100, B4.112 et B4.120 du même règlement fédéral, le Royal Excelsior Virton demande le retrait des points obtenus par Jong Genk et SL16."

En difficulté sur le terrain, les Gaumais tentent d'utiliser la voie administrative pour se relancer dans la course au maintien.

