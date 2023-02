Le PDG de l'Union Saint-Gilloise s'explique sur la décision de jouer le 8e de finale d'Europa League au Lotto Park

Il dit également comprendre le ressentiment de certains supporters.

Ce vendredi midi, l'Union Saint-Gilloise sera fixé sur son adversaire en 8e de finales de l'Europa League - qui se dérouleront les 9 et 18 mars. Pour le match "à domicile", l'Union devra déménager de quelques kilomètres au stade d'Anderlecht, le Lotto Park. Le stade Joseph Marien ne convient en effet pas aux normes de l'UEFA.

Le PDG du club, Philippe Bormans, s'est à nouveau expliqué sur cette décision dans les colonnes du Nieuwsblad. "Cela facilite grandement les choses d'un point de vue organisationnel", a-t-il déclaré. "À Louvain (à Den Dreef, là où l'Union jouait ses matchs européens jusqu'ici, ndlr), nous étions à notre limite. C'était une zone de police différente, alors que nous avons la même zone de police à Bruxelles. De plus, en 1/8e de finale, les chances d'être au top absolu sont très élevées. Idéalement, nous aurions attendu après le tirage au sort pour décider, mais ce n'était pas une option. Le stade Roi Baudouin n'était pas non plus possible, car il est actuellement en cours de rénovation."

Bormans a également expliqué comprendre la frustration de certains fans - dont les Union Bhoys, qui avaient appelé à ne pas se rendre au Lotto Park et avaient épinglé le PDG lors du match à Anderlecht avec une banderole où il était écrit : "Bormans, si tu n'as pas la passion, retournes à Saint-Trond". "Peut-être aurions-nous dû mieux communiquer cela en premier lieu. Entre-temps, nous avons également rencontré un certain nombre de supporters. Et nous recommencerons dans les semaines à venir, une fois notre adversaire connu, pour tout organiser au mieux. L'opinion de nos fans est importante pour nous."

L'Union pourrait affronter un très grand adversaire, ce qui ravit bien évidemment le dirigeant unioniste. "Les petites équipes ne sont plus dans le tournoi, mais après notre brillante campagne, il me semble que c'est le bon moment pour jouer contre les superpuissances européennes. Je ne dirai pas non à un déménagement à Barcelone. Ou à la Juventus, ce serait génial."