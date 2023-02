🎥 Le moment de solitude de Gift Orban lors de la séance de tirs au but entre Gand et Qarabag

Gift Orban (20 ans) commence à devenir le chouchou de la Ghelamco Arena. Nouveau venu cet hiver, le Nigérian a inscrit son 3e but en 4 matchs pour les Buffalos, et quel but important ! Face à Qarabag, il a mis Gand aux commandes, forçant les prolongations.

Orban a ensuite marqué son tir au but...et a cru que la messe était dite à 4-3, quand Marreh a transformé son tir. Ce n'était pas (encore) le cas, comme Hein Vanhaezebrouck a dû le lui faire comprendre...

ūüėā Gift Orban thought they won the penalty shootout at 4-3



My man started running towards the goal to celebrate whilst there was still a pen to be taken. Never seen this ūüėā pic.twitter.com/tPT17D2S0E