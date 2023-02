Cruelle élimination pour Clement et Monaco : "Les tirs au but, c'est comme le casino..."

L'AS Monaco est éliminé de l'Europa League après sa défaite aux tirs au but face à Leverkusen ce jeudi soir.

Malgré son avantage du match aller (victoire 3-2), Monaco a été rejoint au match retour face à Leverkusen puis a dû s'incliner à l'issue de la séance de tirs au but (5-3).

En conférence de presse d'après-match, Philippe Clement n'a pas caché sa déception, mais s'est également dit fier de la prestation de ses joueurs et du parcours européen de l'ASM.

"Les circonstances n'ont pas tourné en notre faveur. C'était un match équilibré (...) Il a manqué peu de choses. Je suis déçu, comme tous ceux qui aiment Monaco. Mais je suis plus fier que déçu. À la fin du match, j'ai dit la vérité comme toujours (aux joueurs)", a déclaré Clement dans des propos relayés dans L'Equipe. "Depuis quatre mois, il y a eu des moments fantastiques, j'ai déjà été très fier d'eux. Mais je n'ai jamais été aussi fier que ce soir. On peut rentrer chez soi, être énervé, casser des choses. Mais demain on doit revenir la tête haute et regarder devant (...) Une séance (de penaltys), c'est le casino."