La Gantoise a peut-être perdu plusieurs joueurs lors de sa victoire contre Qarabag

La Gantoise a vécu un long thriller contre Qarabag. La qualification était au bout, mais Hein Vanhaezebrouck risque d'avoir quelques maux de tête dans les semaines à venir...

Hein Vanhaezebrouck n'est jamais le dernier à se plaindre du calendrier et des complications qu'amène l'Europe. Après la qualification à suspens de ce jeudi en Conference League, il a quelques soucis en vue du week-end. Alessio Castro-Montes et Bruno Godeau se sont ainsi blessés contre Qarabag. Castro-Montes avait été laissé au repos, mais est monté au jeu malgré des douleurs à la cheville. Concernant Godeau, il s'agit d'une blessure à la cheville qui s'annonce assez sérieuse.

Avant le match, Vanhaezebrouck espérait "ne pas perdre 4 joueurs" en vue du topper contre Bruges ce dimanche. "Nous verrons qui est en forme, car certains joueurs sont restés sur le terrain mais n'étaient plus à 100%. Nos options de remplacement sont limitées", regrettait-il après la rencontre. Il pourrait donc y avoir plus de deux absents, ou en tout cas plus de deux joueurs pas en grande forme dimanche...