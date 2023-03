Eden Hazard élu..."The Worst" par les lecteurs d'un grand média espagnol

Eden Hazard traverse la période la plus compliquée de sa carrière. En marge de l'élection de The Best, les lecteurs de Marca l'ont même élu..."The Worst".

C'est une idée typique de la presse espagnole. Alors que le Real Madrid a été très déçu du résultat de la cérémonie "The Best", où ni Thibaut Courtois, ni Karim Benzema, ni Carlo Ancelotti n'ont été couronnés, Marca, média réputé très madridiste, a demandé à ses lecteurs d'élire "The Worst" - traduisez, le pire. Parmi les candidats à ce "trophée" : Eden Hazard, mais aussi Harry Maguire (Manchester United), Pierre-Emerick Aubameyang (Barcelone/Chelsea), Kalidou Koulibaly (Chelsea) ou encore Kasper Dolberg (Nice). "Les qualités de ces joueurs ne font aucun doute, mais force est de constater qu'ils ne sont pas au top ces derniers temps", écrit ainsi Marca, qui a sélectionné des joueurs dont les performances en club ou en Coupe du Monde n'ont pas été en adéquation avec leur statut. Les lecteurs, malheureusement pour notre ex-capitaine, n'ont pas été tendres avec Eden Hazard : le joueur du Real Madrid a remporté l'élection avec 56% des voix. Et de loin, puisqu'il devance Harry Maguire 14%, Dele Ali (9%), Kasper Dolberg et Pierre-Emerick Aubameyang (4%).





