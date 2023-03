L'amère sur la Canebière

On a eu droit, ce mercredi soir, à un vrai scénario de Coupe de France. Marseille a mené, a été retourné puis un jeune joueur venu de nulle part est sorti du banc.

Avant le début de la rencontre, quand on voit un duel entre Marseille et Annecy, on se dit que la soirée sera calme pour l'OM, surtout à domicile, mais c'est sans connaître la magie de la Coupe de France.

Marseille a d'abord tenu son rang. Les Phocéens ont ouvert le score en première période via Veretout. Mais après la pause, en quelques minutes, Annecy (club de Ligue 2) a égalisé puis a repris l'avantage (via Sahi et Mouanga) : 1-2.

Annecy tient le bon bout, Alexis Sanchez manque un penalty et puis l'improbable se déroule. Le tout jeune François-Régis Mughe, 18 ans, monté sur la pelouse uniquement à cause de la blessure de Veretout, égalise. Ce n'est pas un superbe but, puisqu'on voit que le gamin veut centrer, mais il compte : 2-2 à la 96ème minute.

Lors de la séance de tirs au but, c'est Marseille qui craque à la suite d'un tir manqué de Balerdi lors de la mort subite. Annecy rejoint donc Lyon, Nantes et Toulouse.