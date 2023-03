🎥 La fin de la séance de tirs au but entre l'Antwerp et l'Union

L'Union n'a pas réussi à conserver son faible avantage du match aller. AprÚs la séance de tirs au but, c'est donc l'Antwerp qui rejoint la finale et affrontera Malines.

L'Union s'était imposée 1-0 au Parc Duden, l'Antwerp s'est imposé 1-0 au Bosuil. Après des prolongations vierges, c'est donc la séance de tirs au but qui a départagé les deux formations. Les ratés d'Adingra et Teuma ont permis au Great Old de rejoindre la finale et d'affronter Malines.

Duel 100% anversois donc, tandis que l'Union ne remportera pas sa première Coupe de Belgique depuis 1914.