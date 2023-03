🎥 EN IMAGES: les sept buts d'une claque historique

À déconseiller à tous les fans de Manchester United, à savourer pour tous les supporters de Liverpool: voici les buts de l'humiliation infligée ce dimanche par les Reds aux Red Devils.

7-0: jamais un match entre Liverpool et Manchester United ne s'était soldé avec un tel écart. Les Reds, pourtant embarqués dans une saison galère, ont fait vivre un enfer aux Red Devils dans un stade d'Anfield Road en ébullition.

Une claque qui a profité aux buteurs de la maison rouge: Mohamed Salah, Darwin Nunez et COdy Gakpo ont tous les trois plantés un doublé, tandis que Roberto Firmino, monté en fin de rencontre, a clôturé les débats à la 88e.

Un revers historique à plus d'un titre pour United, qui n'avait jamais subi une telle claque face à son plus rival de Liverpool et qui n'avait plus connu une aussi lourde défaite depuis... 92 ans!

Les septs buts des Reds

1⃣ - 0⃣ | GAKPOOOOO 🔥😍



Le Néerlandais met @LFC sur orbite dans ce choc face à @ManUtd 🔴



Quelle intensité proposée par les deux équipes dans cette première période ⚡#LIVMUN pic.twitter.com/5EjXsQXTGy — VOOsport (@VOOsport) March 5, 2023

Les Reds déroulent 🔥🤯



En trois minutes, les hommes de Jurgen Klopp en passent deux à @ManUtd 💯



Mention spéciale à cette contre-attaque folle sur le troisième but 🎯#LIVMUN pic.twitter.com/bUOIzimZPl March 5, 2023

4⃣ - 0⃣ | SALAAAAH 🇪🇬



L'Égyptien rajoute sa pierre à l'édifice via une nouvelle contre attaque dantesque ⚡⚡@ManUtd est totalement dépassé 😔#LIVMUN pic.twitter.com/dKqVnMGWHr — VOOsport (@VOOsport) March 5, 2023

5⃣ - 0⃣ | Nunez pour le doublé 💪



Les Reds sont inarrêtables et sont tout simplement occupés à corriger @ManUtd 🥊



Cette victoire va faire un bien fou du côté de @LFC 😍#LIVMUN pic.twitter.com/6HLXzemqth — VOOsport (@VOOsport) March 5, 2023