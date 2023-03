Bientôt un nouveau sélectionné chez les Diables ? "Je fais tout pour !"

Meilleur passeur décisif de Pro League, Mike Trésor impressionne toujours autant cette saison sous les couleurs du Racing Genk.

C'est sans doute l'un des joueurs sur lequel il y aura le plus d'attention concentrée lors de l'annonce de la première sélection de Domenico Tedesco : Mike Trésor. Avec 7 buts et 18 assists cette saison, le jeune milieu offensif crève l'écran et attend plus que jamais sa première convocation chez les A de l'équipe nationale belge.

"Si j'ai été en contact avec Tedesco ? Non, pas personnellement. Mais je suis impatient pour la sélection de mars", a confié le joueur de Genk dans une interview accordée à Eleven Sports.

"Si je m'attends à être appelé ? Je l'espère. Je fais tout pour. Espérons que cela soit le cas. Si je ne suis pas repris, c'est qu'il y a des raisons. Et je souhaiterais alors les entendre. Car ce sont des points sur lequel travailler dans le futur."