Des postes en danger dans le staff des Diables Rouges ?

L'Union belge craindrait, dans un futur proche, des difficultés financières. Cela pourrait impacter plusieurs postes du staff de l'équipe nationale.

Outre un echec sportif, la récente Coupe du monde a également été un échec financier. La Belgique n'a en effet, suite à sa sortie en phases de poules, ramené "que" 10 millions d'euros du Qatar. Soit la moitié de ce qui était espéré.

Selon Het Laatste Nieuws, l'Union belge devra se résoudre prochainement à, pour contrer ses difficultés financières, faire un ménage dans le staff des Diables Rouges. Domenico Tedesco est, d'ailleurs, arrivé avec un salaire inférieur à celui de Roberto Martinez. Thomas Schneider serait arrivé en tant qu'adjoint, tandis que celles de Andreas Hinkel et de Max Urwantschky ont été annoncées depuis plusieurs semaines - mais, rien d'officiel concernant les trois hommes.

Plusieurs postes - le staff en compte actuellement 41 - devraient être supprimés. Cela a déjà été le cas dans le cas de l'équipe médicale, où deux des 4 employés seront conservés.

Des négociations salariales seront menées ces prochaines semaines avant de garder le plus de monde possible et de maintenir une unité dans le groupe. En espérant, en effet, que cela ne pourisse pas l'ambiance au sein du staff et des joueurs alors que les qualifications pour l'Euro 2024 n'ont même pas encore commencé...