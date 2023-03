"Il faut tout faire pour que Toby Alderweireld revienne chez les Diables Rouges"

Si cela ne dépendait que de l'ancien sélectionneur national, Marc Wilmots, le jeune retraité Toby Alderweireld serait déjà de retour chez les Diables Rouges.

Ce lundi soir, sur le plateau de La Tribune, il a bien entendu été question de la retraite internationale de Toby Alderweireld, qui a décidé de quitter les Diables Rouges à 34 ans et après 127 sélections.

Pour Marc Wilmots, sélectionneur des Diables de 2012 à 2016, cela n'annonce vraiment rien de bon. "J’avais besoin de latéraux, car à l’époque j’avais huit centraux. Il s’est décalé sur la droite et j’avais la meilleure défense d’Europe pendant quatre ans. C’est une grosse perte et ça ne devrait pas l’être", a déclaré Wilmots.

Pour lui, le départ d'Alderweireld arrive bien trop tôt. "Il faut tout faire pour le faire revenir", a alors lâché Wilmots. "Il faut lui dire qu’on ne le met plus sur les amicaux et qu’il vient quand on a besoin de lui. Mais pour moi, il fallait agir avant car l’Euro ce n’est pas si loin. Je ne comprends pas le timing."

"On n’a pas fait ce qu’il fallait pour le garder, mais ce sera compliqué de le faire changer d’avis."