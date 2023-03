Aristote Nkaka a été prêté à plusieurs reprises sans jamais disputer la moindre minute sous le maillot du Sporting d'Anderlecht.

Aristote Nkaka a été recruté par Marc Coucke et Luc Devroe au KV Oostende en 2018. Des années plus tard, le milieu de terrain n'a toujours pas joué un seul match avec l'équipe A.

Nkaka raconte son histoire à Het Nieuwsblad. "Je me sens comme le fantôme de Neerpede. Je suis là, mais personne ne me voit vraiment. Je ne joue pas de matches. C'est la décision de la direction et je dois m'y plier. Ce n'est pas agréable. J'ai perdu mon sourire ici, mais j'ai heureusement gagné en maturité. Je ne pose pas de problème et je fais ce que le club me dit de faire".

Anderlecht a mis un million d'euros sur la table pour Nkaka. "Je pense que je n'ai pas eu ma chance à Anderlecht. Ai-je été immédiatement grillé en tant que transfert de Luc Devroe ? Je n'en sais rien. C'est possible, mais ils ne m'ont jamais donné d'explication. Au début, c'était très difficile mentalement. Mais comme c'était la même chanson chaque saison, je me suis plus facilement résigné à la situation par la suite."