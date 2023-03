"Je ne me sens plus proche de ce Standard"

L'ancien joueur du Standard ne reconnait plus le Standard qu'il a connu. Et il ne regrette pas d'avoir quitté le club en son temps.

Hugo Cuypers a débuté dans l'équipe de jeunes du Standard de Liège, mais par la suite, l'attaquant de La Gantoise a admis qu'il ne se sentait plus très bien chez les Rouches.

Pour Cuypers, tout a commencé au Standard. "Je ne me sens plus proche de ce club, de cette équipe. C'est dû au fait que le conseil d'administration et les personnes qui y travaillent sont tous nouveaux. Cela m'a fait mal de les voir dépérir l'année dernière. C'est bien qu'ils soient sur une meilleure voie maintenant, même si j'espère bien sûr qu'ils ne se qualifieront pas pour les play-offs des champions !

Cuypers a finalement quitté les Rouches. "J'ai fait mes débuts au Standard, mais c'était dans une période creuse avec des participations aux Play-off 2, où beaucoup de jeunes joueurs ont eu leur chance. Après cela, le club n'a plus compté sur moi et j'ai choisi de partir", explique l'attaquant des Buffalos au micro de Sporza.