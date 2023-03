Antonio conte plus clair que jamais à propos de son avenir

Antonio Conte refuse de spéculer sur son avenir à long terme à Tottenham, l'Italien admettant qu'un échec européen pourrait entraîner son licenciement.

Les Spurs ont été éliminés de la Ligue des champions au stade des huitièmes de finale après avoir subi une défaite 1-0 en score cumulé contre l'un des géants de la Serie A, l'AC Milan, ce qui signifie que le club du nord de Londres terminera une 15e saison sans trophée majeur. Conte était de retour sur le banc pour le match retour contre les Rossoneri mais il n'a pas été en mesure d'insuffler la victoire à ses troupes alors que les spéculations continuent de faire rage sur ses intentions pour 2023-24.

Conte a déclaré à Amazon Prime après avoir vu les Spurs tenus en échec 0-0 par Milan à domicile : "Je suis sous contrat avec Tottenham, puis nous déciderons à la fin de la saison avec le club. Mon contrat expire en juin, nous verrons. Après tout, ils pourraient me licencier avant même la fin de la saison. Peut-être que les attentes étaient plus élevées et qu'ils pourraient être déçus ? Ce qui compte pour un entraîneur, c'est d'essayer de travailler et d'élever le niveau. Cette année, nous avons du mal à élever le niveau".

L'ancien entraîneur de la Juventus et de Chelsea a ajouté : "J'ai une excellente relation avec mon président, mais cela ne veut pas dire que je ne lui dis pas quelle est ma vision des choses. Nous verrons bien. Nous devons terminer la saison. Nous avons un contrat jusqu'en juin. Je suis heureux de travailler à Tottenham, mais à la fin, je prendrai une décision. Le club connaît ma vision et mes idées sur la situation".