Cinq titulaires de Genk absents pour le choc contre l'Union ?

En outre de Tolu Arokodare, quatre autres titulaires de Genk pourraient manquer le choc contre l'Union. De quoi donner de véritables maux de tête à Wouter Vrancken.

Wouter Vrancken va devoir se creuser les méninges à quelques jours du choc contre l'Union Saint-Gilloise. Pour la réception de leur dauphin, les Limbourgeois seront assurément privés de Tolu Arokodare, blessé. Mais ce sont quatre autres titulaires de Genk qui pourraient manquer à l'appel pour ce topper.

En effet, Daniel Munoz et Bryan Heynen ont été touchés au genou lors du derby contre Saint-Trond et demeurent incertains. Angelo Preciado (cheville) et Nicolas Castro (dos) pourraient aussi manquer cette rencontre. De quoi poser plusieurs problèmes à Vrancken qui n'a gagné que deux fois lors des cinq derniers matchs de championnat. L'Union est aujourd'hui à 8 longueurs mais pourrait se rapprocher dangereusement en cas de succès à la Cegeka Arena, ce dimanche.