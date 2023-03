Le Cercle de Bruges et son porte-bonheur Hugo Siquet à 2 matchs d'un record historique

Le Cercle de Bruges se porte particulièrement bien depuis plusieurs semaines. Hugo Siquet est arrivé il y a 8 matchs, les Brugeois n'ont toujours pas perdu depuis.

Alors qu'on entre dans le sprint final de cette phase classique, le Cercle de Bruges se porte admirablement bien. Depuis 8 rencontres, soit depuis l'arrivée de Hugo Siquet, les Brugeois n'ont pas connu la moindre défaite. Réalisé en 2011, le record historique du club est de 10 rencontres consécutives sans défaite.

Buteur sur coup-franc le week-end dernier, le latéral droit a permis aux siens de revenir à égalité de Seraing avant de prendre la mesure des Métallos. Désormais 8es avec 2 points d'avance sur Charleroi, les joueurs de Miron Muslic devront accrocher un résultat contre Anderlecht et le Racing Genk pour égaler cette performance.

"Cette série est bien sûr très agréable. De plus, nous avons rencontré l'Union, La Gantoise, le Standard et le Club de Bruges durant cette période, ce qui n'est pas négligeable. Cela montre que nous sommes en très bonne forme et que nous n'avons peur de personne" se réjouit le joueur de 20 ans, venu chercher du temps de jeu avant l'Euro U21 de cet été, dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.