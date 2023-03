Les mots très durs de Mbappé après la nouvelle élimination du PSG

L'attaquant du PSG était déçu, mais il semblait aussi vraiment fataliste après la défaite du PSG au Bayern ce mercredi soir.

Kylian Mbappé n'a joué que quelques minutes lors du match aller, mais il n'a pas su trouver le chemin des filets ce mercredi soir lors du huitième de finale de la Ligue des Champions sur la pelouse du Bayern. Un brin fataliste, Mbappé s'est exprimé et selon lui, son équipe ne pouvait pas espérer mieux cette saison.

"On est déçus. C'est comme ça, il faut passer à autre chose, que chacun se remette en question. Il n'a pas manqué grand-chose quand on regarde l'état des deux équipes. Mais eux ont justement une équipe bâtie pour gagner la C1. Nous, notre maximum, c'est ça. Maintenant, on va se remettre en question et retourner à notre quotidien avec le championnat".

Des mots durs de la part de Kylian Mbappé, mais proches de la réalité. Cela permettra peut-être au PSG d'avancer.