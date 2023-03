Le Club de Bruges n'a pas eu le nez fin : "Allez leur demander pourquoi !"

Arne Engels s'est imposé en un temps éclair à Augsburg, en Bundesliga, alors qu'il n'avait jamais reçu sa chance au Club de Bruges.

Arrivé en provenance du Club NXT cet hiver, Arne Engels a directement été propulsé dans le 11 de base d'Augsburg, pour ne plus le quitter : 8 titularisations, 100 % de jeu, mais aussi 2 assists.

Autant dire qu'au Club de Bruges, on peut se poser la question de pourquoi on a laissé partir un tel élément, si tôt et sans lui avoir donné sa chance en équipe première.

"J'espérais au moins faire partie du noyau A. Cela n'a pas été le cas. Cela n'a pas été le cas. Pourtant, je me suis rendu compte que j'avais les qualités pour", a déclaré le joueur âgé de 19 ans à Het Laatste Nieuws. "Il faut poser la question aux gens du Club. Des discussions ont eu lieu, mais elles n'ont pas abouti à ce que je voulais. Le Club de Bruges, ça appartient au passé."