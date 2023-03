Ronny Deila réagit à l'intérêt du Club de Bruges : "C'est le signe que nous sommes sur la bonne voie"

Ce dimanche après-midi (13h30), le Standard de Liège se déplacera au Jan Breydel pour y affronter le Club de Bruges lors de la 29ème journée de Jupiler Pro League.

Choc au programme ce dimanche avec la rencontre opposant le Club de Bruges au Standard de Liège. Un match important et crucial dans la course au top 4. Plongé dans la crise après sa lourde défaite contre Benfica en huitième de finale de la Ligue des champions, le champion de Belgique a remercié Scott Parker et se cherche un nouveau coach. Et celui-ci pourrait se trouver en bord de Meuse.

En effet, les Blauw en Zwart ont coché le nom de Ronny Deila sur leur liste. "Je n'en ai pas entendu parler et je n'ai jamais réagi aux rumeurs évoquées dans les médias. Que des clubs pensent à moi ou à mes joueurs, cela prouve que nous effectuons du bon boulot et que nous livrons de bonnes prestations. C'est le signe que nous sommes sur la bonne voie", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

Malgré son ADN Standard de Liège, le technicien norvégien pourrait-il rejoindre une autre formation de D1A ? "On ne sait jamais dans le monde du football, je l'ai appris durant ma carrière. Une semaine plus tard, vous pouvez avoir fait vos valises. C'est jour par jour. Il faut de la confiance mais surtout des résultats. Si tout se passe bien, les opportunités se présenteront à vous et les gens vous voudront. Si rien ne va, vous serez seul et devrez vous battre pour retrouver un job. Je suis vraiment heureux ici au Standard et je me réjouis de ce choc dimanche. Nos trois dernières rencontres me confortent avant le match contre le Club de Bruges", a précisé l'ancien coach du Celtic.

Le T1 des Rouches a vu les supporters liégeois lui dédier une chanson. "Je leur en suis très reconnaissant. Ils sont très importants pour nous et j’ai une super connexion avec eux. La manière dont on a célébré la victoire face à Westerlo était géniale, c’est le genre d’expérience qu’on ne peut pas vivre partout", a conclu Deila.