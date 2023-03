Un ancien Genkois poursuit son adaptation en Ligue 1 : "Marseille est un grand club"

Ruslan Malinovskyi poursuit sa découverte du championnat français et de son club, l'Olympique de Marseille.

Arrivé cet hiver à Marseille après une fin d'histoire un peu compliquée à l'Atalanta, Ruslan Malinovskyi a déjà montré plusieurs facettes de son talent, marquant deux buts. "Cela fait deux mois, on peut dire que suis plus proche de l'équipe et des coéquipiers. J'ai commencé à comprendre comment est le club et les supporters. Je réussis petit à petit à m'intégrer et à donner le meilleur de moi-même", a déclaré l'Ukrainien en conférence de presse dans des propos relayés par RMC Sport.

"La chose que j'ai sentie dès le début c'est que l'OM c'est un grand club avec beaucoup de supporters. En Italie c'est tactique. La Ligue 1 c'est très fort physiquement. Il faut être attentif tout le temps, si on joue à 10% ou 15% en-dessous de nos capacités on le paye cash", a continué l'ancien joueur du Racing Genk, avant de parler des ambitions de fin de saison du dauphin du PSG en championnat. Il nous reste 12 matchs et tout peut changer à tout moment. Les points peuvent être cruciaux. A la maison il faut que l'on ne donne pas la possibilité aux adversaires de prendre des points ou même de marquer."