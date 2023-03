🎥 Jonathan David plante un triplé et bat le record d'Eden Hazard, qui lui adresse un message

Le Canadien a inscrit les trois buts de son Ă©quipe hier soir, synonymes toutefois de nul Ă domicile face Ă Lyon.

Tenu en échec à domicile par Lyon au terme d'un nul spectaculaire (3-3), Lille a laissé filer une belle occasion de se rapprocher du podium.

Jonathan David a toutefois marqué la partie de son empreinte avec trois buts (dont deux sur pénalty), qui lui ont permis de battre le record d'un certain Eden Hazard.

Le Canadien est devenu le premier joueur lillois depuis Nicolas Pépé (en 2018) à inscrire un triplé, et compte désormais un bilan de 53 buts au total avec le LOSC. C'est plus que le Diable Rouge et joueur du Real Madrid qui compte 50 buts sous le maillot lillois, et ce dernier n'a pas manqué de lui adresser un message sympa pour le féliciter.