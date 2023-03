🎥 Liverpool battu par un candidat au maintien, une semaine après en avoir planté 7 à Manchester United

Le football est loin d'ĂȘtre une science exacte. Les supporters de Liverpool en ont fait l'expĂ©rience ce samedi, les Reds s'Ă©tant inclinĂ©s Ă Bournemouth.

La semaine passée, Liverpool faisait trembler la Premier League : les Reds de Jürgen Klopp en plantaient 7 à un Manchester United amorphe, sortant leur prestation référence dans une saison faite de hauts...et de bas. Ce samedi était une journée de bas : Liverpool se déplaçait à Bournemouth, candidat à la relégation, et s'est incliné (1-0).

Les Cherries ont pris l'avantage à la 28e minute via Philip Billing, et ne l'ont plus lâché malgré 69% de possession de balle en faveur de Liverpool. Cette défaite des Reds peut permettre à Newcastle United d'intégrer le top 5 en cas de victoire demain contre Wolverhampton.

Bournemouth, de son côté, fait la très bonne opération en remontant temporairement à la 16e place, laissant Southampton, Everton, Leeds United et West Ham United derrière.