Bundesliga : Arne Engels et Augsburg corrigés par le Bayern, Leipzig sur le podium

Place à la 24e journée de Bundesliga avec quatre rencontres au programme, avant le derby de la Ruhr entre Dortmund et Schalke 04.

Bayern - Augsburg

Sur la vague de sa qualification face au PSG, le Bayern a dominé Augsburg (où Arne Engels était titulaire). Berisha (2e) ouvrait pourtant rapidement le score pour les visiteurs, mais les Bavarois renversaient rapidement la situation en leur faveur grâce à João Cancelo (15e), un doublé de Pavard (19e et 35e) et Sané (45e). Berisha (60e) relançait Augsburg sur penalty mais Davies (74e) y allait de son petit but pour enfoncer le clou. La partie se terminait pourtant par un troisième but des visiteurs inscrit par Cardona dans les arrêts de jeu, fixant le score final à 5-3.

Hertha Berlin - Mainz

Ngankam (18e) ouvrait le score sur penalty, Ajorque (57e) égalisait après le repos. Le Hertha, sans Lukébakio (resté sur le banc) prolonge ses performances en dents de scie.

Leipzig - M'gladbach

Le RB Leipzig se relance bien et enfonce Gladbach un peu plus. Les buteurs du jour, Werner (57e), Forsberg (71e) sur penalty, Gvardiol (80e) ramènent le club sur le podium, devant l'Union Berlin.

Frankfurt - Stuttgart

Tout se jouait après le repos. Rode (55e) ouvrait le score pour l'Eintracht avant que Katompa Mvumpa (75e) n'égalise pour le VFB.