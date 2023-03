De paria à titulaire : "Je sens que les supporters me soutiennent beaucoup plus"

Qui aurait parié que l'année 2023 à Anderlecht commencerait avec Killian Sardella dans le onze de base ? Probablement pas lui-même...

Killian Sardella peut savourer. Il n'a que 20 ans, mais donne l'impression d'être là depuis si longtemps, lui qui était lancé dans le grand bain par Franky Vercauteren en 2019 en tant que back droit. Et c'est maintenant...au back gauche qu'il est titulaire.

Ce n'était pas gagné. La saison passée, il cumule royalement 8 petits matchs toutes compétitions confondues, mis au placard par Kompany. Et il faut reconnaître que Sardella n'avait pas convaincu jusque là, à part d'une polyvalence utile. Alors que le "In Youth we Trust" résonnait à Anderlecht, Killian Sardella faisait presque office de "caution Neerpede".

La confiance de Brian Riemer

Tout a changé en 2023. Sardella compte déjà plus de matchs sous Brian Riemer que durant toute la saison passée, et pourtant à un poste qui n'est pas le sien. "Avec l'expérience, j'appréhende les matchs un peu différemment, je me mets moins de pression", expliquait le back gauche de fortune dimanche.

Beaucoup moins porté vers l'avant que son pendant à droite Amir Murillo, il a cependant pris en maturité et en qualité dans le placement défensif. Mais surtout, en effet, il paraît relâché. "Les supporters me soutiennent plus qu'avant", glisse aussi Sardella, à raison.

Et puis, il y a Brian Riemer. Celui-ci ne tarissait pas d'éloges ces dernières semaines sur le sens du travail de Killian Sardella, en qui il ne voit "pas un back gauche pour le futur de sa carrière". Ce poste, en théorie, c'est Moussa N'diaye qui devrait l'occuper et ce sera probablement le cas à Villarreal.

Mais la concurrence du Sénégalais pousse l'encore jeune (on l'oublie) Sardella, qui tente des choses, sans toujours les réussir mais avec aplomb. "Je suis perfectible et très autocritique. Ma seconde période face au Cercle aurait pu être bien meilleure mais je vais travailler dur".

Après tout, un départ de Murillo a souvent été dans les tuyaux ces dernières années. Et en cas de départ du Panaméen, Killian Sardella postulerait naturellement à son poste le plus naturel...