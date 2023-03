L'Allemagne sans un taulier face à la Belgique

L'équipe nationale d'Allemagne affrontera la Belgique le 28 mars prochain en match amical.

Pour cette rencontre prévue à Cologne, l'Allemagne sera sans Thomas Muller. Hansi Flick, le sélectionneur de l'équipe nationale, a expliqué cela dans un entretien accordé au Suddeutsche Zeitung. "J’ai discuté avec Thomas sur le fait qu’il ne sera pas appelé pour les matchs de mars et juin. Mais cela ne signifie pas que sa carrière internationale est arrivée à son terme, ou qu’il n’aura pas de rôle à jouer à l’Euro. Il voit les choses comme moi et ne prendra pas sa retraite internationale. Pourquoi fermerais-je la porte à un joueur comme ça éternellement ?", a expliqué Flick.

Muller, 121 sélections (44 buts) avec l'Allemagne, a posté une réaction pleine de classe sur ses réseaux sociaux. "Il a été annoncé hier que Hansi Flick ne me nommerait pas pour les deux prochains matchs. Nous nous apprécions et continuerons à être en bon contact. Ensuite on verra comment ça se passe. Je croise les doigts pour les gars pour les premiers matchs internationaux de l'année. Personnellement, je souhaite profiter de la pause internationale pour me préparer de manière optimale aux échéances à venir avec le Bayern", a écrit l'attaquant de 33 ans sur Instagram.