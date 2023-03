Simon Mignolet pense déjà...à l'après-Club de Bruges : "Je veux continuer le plus longtemps possible"

Les Diables Rouges sont désormais orphelins de leur gardien numéro 2. A 35 ans, Simon Mignolet a décidé d'arrêter la sélection nationale.

Fort de près de 12 ans passés chez les Diables et de 35 apparitions, Simon Mignolet a annoncé sa retraite internationale. Ce mardi matin, au Belfius Basecamp, il a accepté d'accorder une conférence de presse afin de s'étendre sur le sujet.

Le gardien arrête les Diables, mais avec comme seul objectif de se concentrer sur le Club de Bruges...et après ! "Je veux prolonger ma carrière le plus longtemps possible. Mon contrat court jusqu'en 2026 au Club, mais mon objectif est de continuer après cela. La carrière d'un gardien de but est tout simplement plus longue que celle d'un joueur de champ. Quand j'aurai 38 ans, et si mon corps le permet, rien ne m'arrêtera", a déclaré Mignolet au Nieuwsblad.

Mignolet est ensuite revenu sur ses nombreuses années passées chez les Diables et sur sa décision d'arrêter les frais. "Après l'Euro 2021, je suis revenu avec un genou cassé qui m'a gêné pendant des mois. Et au Qatar, je me suis blessé à l'épaule. Je veux me protéger. Cinq tournois sans jouer un seul match, mais je me suis cassé deux doigts. En tant que deuxième gardien, le lendemain d'un match, il faut arrêter 50 ou 100 ballons, car les gars veulent tirer au but. En tant que premier gardien, cette préparation est complètement différente. Physiquement, c'était devenu difficile. Je n'ai plus 22 ans."

L'annonce de sa retraite a été accueillie comme une véritable surprise au sein du staff des Diables. "Je l'ai expliqué à Franky Vercauteren et au nouveau sélectionneur national. Ils étaient vraiment désolés et auraient aimé me garder (...) Le nouvel entraîneur des gardiens (Max Urwantschky, ndlr) est venu assister à l'entraînement l'autre jour. Il a tout de suite voulu m'expliquer sa façon de travailler, mais c'est moi qui lui ai parlé en premier. Je lui ai dit que j'allais arrêter (...) S'il y a vraiment beaucoup de blessés, ils peuvent toujours m'appeler. Je le leur ai dit aussi", a conclu Mignolet, laissant de manière tout aussi surprenante la porte ouverte à un éventuel retour.